Anticipi e posticipi fino alla quarta di ritorno: il fischio d'inizio delle gare della Salernitana

La Lega B ha ufficializzato gli orari delle prossime partite di campionato, dalla diciottesima giornata di andata alla quarta di ritorno. La Salernitana, che scenderà in campo a Monza l'antivigilia di Capodanno e poi riceverà la visita del Pordenone, il 4 gennaio alle ore 18, ha conosciuto dunque gli orari delle proprie gare, fino a metà febbraio.

I dettagli

Domenica 17 gennaio, alle ore 21, la Salernitana sarà di scena ad Empoli. Sabato 23 gennaio, alle ore 16, i granata ospiteranno il Pescara allenato dal grande ex, Roberto Breda. A Reggio Calabria la sfida del cuore (tifoserie gemellate ma ancora assenti sugli spalti) si terrà lunedì 1 febbraio alle ore 21. Contro il Chievo Verona, in campo allo stadio Arechi il 6 febbraio alle ore 14. Il turno infrasettimanale, Pisa-Salernitana, si giocherà il 9 febbraio alle ore 19. Per la quarta giornata di ritorno, il fischio d'inizio di Salernitana-Vicenza è fissato alle ore 14 di sabato 13 febbraio