Contatti con positivi: in isolamento tre giocatori e l'allenatore dell'Empoli, ma la Salernitana non rischia

Nessun rischio per i tesserati e per i granata che saranno impegnati il 17 gennaio allo stadio Castellani. I tesserati toscani, infatti, hanno effettuato quattro tamponi, tutti negativi. L'Asl Napoli 1 li ha stoppati in via precauzionale, in attesa che trascorra il decimo giorno dal contatto