Onda azzurra, l'Empoli travolge la Salernitana: la cronaca della partita

Frastornata, spaesata, travolta: la Salernitana si sfalda dopo 42', "sculacciata" dall'Empoli che ruggisce da capolista. I granata non sono mai in partita: perdono i duelli sulla fascia sinistra, in mezzo al campo dove Castori si affida a Dziczek (irriconoscibile) ed a Coulibaly (volenteroso, di personalità). La difesa, sempre puntata e mai protetta, commette anche errori inviduali: l'Empoli non trova il muro ma la gruviera e passa subito all'incasso. Chiude il primo tempo addirittura calando il poker con il terzino Parisi. 5-0 di Olivieri allo scadere. Tutto in una volta: l'Empoli vola, la Salernitana è stata scavalcata dal Cittadella - che deve recuperare una gara - e dal Monza, che l'appaia a quota 31 ma è favorita dalla vittoria nello scontro diretto. Tutto in tre partite: i granata non sono più difesa di ferro ma subiscono 10 gol in 3 gare, senza segnare.

La tattica non paga

Castori, in tribuna a causa della squalifica, fa debuttare Coulibaly e mischia le carte in difesa: nella linea a tre schierata davanti a Belec c'è Veseli sul fianco sinistro di Gyomber e non Mantovani. Dziczek a centrocampo vince il ballottaggio con Schiavone. E' una partita speciale per Gennaro Tutino, ex di turno. La Salernitana, però, non c'è, si eclissa, non risponde alle sollecitazioni: uno, due, tre, addirittura quattro schiaffi, incapace di uscire dall'angolo. E' nervosa, contratta, mostra nervi scoperti. E' anche ingenua in avvio: sono cinque i diffidati ma due calciatori a rischio "giallo", André Anderson e Dziczek, si fanno ammonire per falli evitabili, commessi nella trequarti dell'Empoli.

Onda azzurra

Al 20', i toscani passano in vantaggio. Fiamozzi sfonda sulla fascia sinistra e Lopez è lontano. Prova a prenderlo Dziczek ma il terzino destro dell'Empoli crossa davanti alla difesa, troppo schiacciata su Belec. Dalla sinistra si inserisce Ricci tra Aya e Casasola, che non scala. Ricci prende la mira e piazza il pallone alla sinistra di Belec (1-0). Poi un eccesso di confidenza di Casasola, in uscita dopo una mischia, favorisce la conclusione di Mancuso, che sfiora il 2-0. Uno spunto di Anderson sposta il baricento granata e ricaccia l'Empoli nella propria metà campo. Rifiata per qualche istante la Salernitana (angolo, colpo di testa alto di Djuric) ma è solo illusione. Dopo la prodezza di Belec su Mancuso, i toscani raddoppiano con Stulac. Reagisce la Salernitana, c'è la percussione di Coulibaly ma nel momento decisivo c'è poca lucidità davanti a Brignoli. Ci prova Tutino dal lato corto dell'area di rigore: tiro debole, tra le braccia del portiere. Ci riprova al 34' - conclusione dal limite dell'area, rimpallata - dopo l'ennesima dormita di Dziczek che non segue Coulibaly e favorisce il break dell'Empoli. Il tris dei toscani è rimandata di un minuto: la Salernitana è presa d'infilata al 35', Aya perde Mancuso che fa 3-0. E' addirittura poker al 42': segna Parisi, un primo tempo di dominio.

La ripresa

La partita è virtualmente conclusa ma c'è da salvare l'orgoglio nel secondo tempo ed è possibile già fare prove generali in vista della sfida al Pescara, pure in considerazione delle squalifiche che matureranno. Rivoluzione Salernitana, dunque, all'intervallo: entrano Schiavone, Kupisz e Cicerelli. Castori lascia nello spogliatoio Dziczek, Anderson e Lopez. I granata sono più dinamici, costruiscono anche qualche palla gol e Cicerelli è spigliato. Al 50', dopo il cambio gioco di Coulibaly, il numero 10 della Salernitana chiama in causa Casasola che converge sul destro e tira centrale tra le braccia di Brignoli. L'occasione migliore matura all'8' da calcio d'angolo: batte Schiavone, Aya svetta ma alza la fronte (53'). L'Empoli fa sfiammare e poi affonda il colpo: Parisi può ancora punire i granata ma Belec a mano aperta, sulla sua sinistra, evita la disfatta. Al 60', nuovo spunto dei granata: crossa Kupisz, Djuric si esibisce nella specialità del colpo di testa ma non angola e Brignoli può bloccare senza patemi. Mentre Kupisz sfiora il gol con un bel tiro di sinistro, Tutino lascia il campo sostituito da Gondo ma dopo pochi secondi l'Empoli sfiora il 5-0: lob di Mancuso fermato dalla traversa. I granata meriterebbero almeno il gol della bandiera ma Brignoli vola all'incrocio alla sua destra per neutralizzare il colpo di testa di Djuric al 70'. Cala il sipario all'87': 5-0 firmato da Olivieri.