Assalto alla capolista, Salernitana pronta all'esame Empoli: le formazioni

Assalto alla capolista per riprendersi lo scettro della Serie B. Reduce da due sconfitte consecutive, la Salernitana farà visita stasera all'Empoli. Il fischio d'inizio, fissato alle ore 21 allo stadio Castellani, segnerà anche il debutto di Mamadou Coulibaly, nuovo ingaggio granata. L'allenatore Fabrizio Castori lo ha fortemente voluto a Salerno e lo getterà subito nella mischia, complice la doppia assenza per squalifica di Capezzi e Di Tacchio. In avanti, spazio alla coppia Djuric-Tutino, quest'ultimo ex di turno.

Le formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso. A disp. Pratelli, Furlan, Zappella, Casale, Viti, Terzic, Ricci, Damiani, Cambiaso, Moreo, Matos, Olivieri. All. Dionisi



SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Schiavone, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, 7 Gondo, 10 Cicerelli, 17 Iannoni, 20 Kupisz, 21 Barone, 26 Bogdan, 27 Dziczek, 32 Giannetti, 33 Veseli, 42 Antonucci. All. Bocchini (Castori (squalificato)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Diretta: Dazn.com