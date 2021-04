Salernitana in campo: è il giorno della sfida all'Entella, le formazioni

Castori sceglie il modulo 4-4-2 e dà fiducia sulla fascia sinistra a Cicerelli, autore del gol vittoria contro il Frosinone. In attacco, spazio alla coppia Djuric-Tutino

Salernitana d'assalto nella sfida alla Virtus Entella, in programma oggi in Liguria alla ore 14. L'allenatore Castori sceglie il modulo 4-4-2 e dà fiducia sulla fascia sinistra a Cicerelli, autore del gol vittoria contro il Frosinone. In attacco, spazio alla coppia Djuric-Tutino

Le formazioni



ENTELLA (4-3-2-1): Russo; Coppolaro Chiosa, Pellizzer, Costa; Dragomir, Mazzocco, Brescianini; Morosini, Schenetti; Brunori. A disp. Borra Poli, Bonini, Settembrini, Cleur, Rodriguez, Mancosu, Meazzi, Marcucci, Pavic, Andreis, Cardoselli. All. Vivarini

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disp. Micai, Mantovani, Sy, Schiavone, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Barone, Durmisi, Kiyine, Antonucci. All. Castori

Arbitro: Paterna di Teramo

Diretta: Dazn