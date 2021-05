Promozione in Serie A: la Salernitana annulla la festa e il Comune condivide la scelta, intanto code di tifosi all'official store

La Salernitana chiede di evitare di recarsi presso lo Stadio "Arechi" nel rispetto del tifoso tragicamente scomparso. L'appello del Comune: "Evitare iniziative e manifestazioni in occasione del rientro della formazione granata in città"

Festa annullata, in segno di rispetto verso il tifoso 28enne che, ieri sera, ha perso la vita in città. L’U.S. Salernitana 1919 fa sapere che la squadra farà rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e raggiungerà lo Stadio "Arechi" dove sarà vietato assolutamente l’accesso a qualsiasi titolo, così come previsto dalle normative anti-Covid.

La nota

Nel sottolineare la piena condivisione del comunicato dei tifosi dall'astenersi da qualsiasi iniziativa si invitano tutti i sostenitori granata a non creare ulteriori problematiche ed evitare di recarsi presso lo Stadio "Arechi" nel rispetto del caro tifoso che ci ha prematuramente lasciato. Sarà nostra cura informavi su eventuali iniziative che la Società vorrà intraprendere per celebrare questo storico traguardo.

L'appello del Comune

Dal canto suo, il Comune di Salerno, condividendo ed apprezzando gli appelli di Salernitana e tifosi, esorta i concittadini ad evitare iniziative e manifestazioni in occasione del rientro della formazione granata in città.

L'assalto allo store

Intanto, da questa mattina, innumerevoli i cittadini in coda, in piazza Caduti Civili di Guerra, presso l'US Salernitana Official Store, letteralmente preso da assalto per l'acquisto di gadget e magliette della squadra promossa in Serie A.