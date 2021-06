Una passione lunga 102 anni: città in festa per la Salernitana

È la festa delle famiglie, dei sorrisi spensierati, dell'invito attraverso il megafono - accolto da tutti - a non utilizzare materiale pirotecnico

È la festa delle famiglie, della Salernitana. Ai piedi dello stadio Vestuti, si riuniscono in 500. Alle ore 19.19, mentre i bambini muniti di pennarelli occupano i banchetti e danno libero sfogo alla propria fantasia, gli ultras srotolano il bandierone che tutti sorreggono. C'è scritto: " 102 anni di passione. Macte Animo. Eredi dal 1919". È la festa delle famiglie, dei sorrisi spensierati, dell'invito attraverso il megafono - accolto da tutti - a non utilizzare materiale pirotecnico. Alle 19.25, un minuto di silenzio: abbassate sciarpe e bandiere "per ricordare i nostri fratelli che ci guardabo dal cielo".





La piazza è calda, tutti pronti a cantare "Despacito", una delle canzoni cult della curva Sud, che è implosa per troppo tempo, a causa del Covid. Vigilano le forze dell'ordine, la Polizia Municipale.

Ai piedi del Vestuti sbuca pure uno striscione che è cimelio, è un pezzo di storia del tifo negli anni della "B o la fine". Arrivano i ragazzi - adesso papà - fondatori dei Toi Fipao, quelli con il bomber arancione. Discreti e composti com'è nel loro stile, srotolano lo striscione per qualche istanti, mentre luccicano gli occhi dei nati al Vestuti.



Le sorprese non finiscono qui. Arrivano anche i vecchi Panthers e gli East Side con il simbolo del Bulldog e il drappo "Orso", dedicato a una delle sentinelle East, Orazio D'Orso.