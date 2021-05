La Salernitana giocherà contro Mourinho: in città la festa è infinita

C'è un piccolo record che appartiene a Castori, in Serie A: nell'anno del triplete nerazzurro, è stato l'unico a battere lo Special One, adesso nuovo tecnico della Roma

C'è un piccolo record che appartiene a Castori: nell'anno del triplete nerazzurro, ha battuto lo Special One in amichevole: Piacenza-Inter 2-1. Salerno si prepara al grande salto, al salotto buono del calcio. Dopo la cena della vittoria, il coro "premio, premio" che la squadra ha rivolto al co-patron Lotito e il discorso della proprietà alla squadra ("Salerno deve esservi riconoscente"), si torna a Salerno, ebbra di gioia.

L'attesa

Aya ha infiammato i social: "Vi aspetto a Salerno, alle ore 14". I primi avamposti granata - parte della dirigenza - sono già rientrati in queste ore in città. La squadra, invece, sta per lasciare Roccaporena, a bordo del pullman sociale. In città, nel frattempo, non si spegne l'entusiasmo: dopo il fiume di gente in strada, cominciano gli addobbi dei balconi. Salerno è nel pAllone.