Punto d'oro dei granata a Frosinone, la voce dei tifosi: "Salernitana battagliera"

La Salernitana ritorna Bersagliera anche in trasferta e impone il pareggio al Frosinone. Rischia, però, di perdere il proprio centravanti Djuric, toccato duro da Curado nel secondo tempo. Il pareggio strappato in Ciociaria, che Gondo ha rischiato più volte di trasformare in blitz esterno, evidenzia il piglio e le personalità dei granata. La squadra di Castori (squalificato, ritornerà in panchina contro l'Entella) dovrà adesso riprendere a macinare punti allo stadio Arechi.

La voce dei tifosi

Mimmo Rinaldi: "Una canzone della sud cantava con il coltello tra i denti lotta col cuor. Salernitana in trincea per 95 minuti pronta a ripartire. Campo di fuoco, punto d'oro". Il commento di Ciro Troise: "Mai in sofferenza nonostante il 64% di possesso palla da parte del Frosinone. Peccato per Djuric, fallo subito da ammonizione ignorato dall'arbitro. Mario De Rogatis: "La partita è stata molto equilibrata, con le squadre che si sono di fatto annullate. Purtroppo siamo stati troppo rinunciatari. Resta qualche rimpianto, ma non dimentichiamoci che abbiamo preso un punto su un campo difficile. Stiamo avendo una continuità di risultati, anche contro le favorite della cadetteria e questo ci fa sperare per il futuro". Antonio Positano: "Buon punto e buona prestazione. Dopo diversi anni questa squadra ha una buona difesa sulla quale si può sempre puntare. Possiamo dire la nostra in questo campionato. Il mercato di riparazione sarà fondamentale per capire le intenzioni della società. Con due innesti di qualità in mezzo al campo ci di divertiremo. Paolo Toscano: "Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere molto solidi in difesa ma, allo stesso tempo, con poche idee nel reparto offensivo. Prendiamoci questo punto in trasferta contro una diretta concorrente per la promozione, con il rammarico di un arbitraggio vergognoso".