E' il giorno del dolore: funerale del tifoso granata Loris Del Campo

E' il momento più triste, nella chiesa di San Demetrio, in via Dalmazia. Il giovane 28enne, molto conosciuto nella zona orientale della città, è morto in un incidente stradale e sul proprio scooter era stata piazzata anche una bandiera granata

E' il momento più triste, è il giorno del funerale di Loris Del Campo. Nella chiesa di San Demetrio, a Salerno, in via Dalmazia: il rito funebre officiato alle ore 11. Il giovane 28enne, molto conosciuto nella zona orientale della città, è morto in un incidente stradale e sul proprio scooter era stata piazzata anche una bandiera granata.

Stop ai festeggiamenti

In segno di lutto e cordoglio, gli ultras del Direttivo Salerno avevano fatto sapere che non avrebbero più presenziato allo stadio Arechi, all'arrivo della squadra in pullman. La Salernitana aveva invitato i tifosi a non assembrarsi, recependo il comunicato dei supporter. Ieri allo stadio - deserto dentro e fuori - solo forze dell'ordine a presidio della squadra. I calciatori temporeggiano, soprassiedono: un saluto alla città potrebbe essere programmato tra giovedì e venerdì, quando dovrebbero essere accolti anche dal sindaco a Palazzo di Città. Adesso, però, è tutto in stand-by, nel rispetto del dolore altrui.