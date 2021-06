Giornata nazionale dello sport: il Coni organizza eventi a Salerno e provincia

Salerno e provincia aderiranno, domenica 6 giugno, alla Giornata Nazionale dello Sport (GNS) istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 2003. Sarà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, con eventi e manifestazioni in molti Comuni italiani. Tutto si svolgerà sotto l'egida del Coni che, in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio ed insieme agli Enti locali, assume, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a promuovere ed a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Obiettivo

Quest'anno la Giornata Nazionale dello Sport vuole essere anche l'occasione per promuove il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese. Gli eventi proposti, in presenza o virtuali e nel rispetto della sicurezza e delle linee guida per il contenimento del virus, saranno anche un saluto simbolico per gli atleti della squadra olimpica che nelle settimane successive voleranno in Giappone per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Tante associazioni sportive e federazioni, a Salerno e provincia, hanno accolto l’invito del Delegato Provinciale CONI Salerno, Paola Berardino. organizzando competizioni e attività ludico motorie in ambienti naturali, al mare, sulla spiaggia, in pianura, in collina e in strutture sportive all’aria aperta in città e in campagna.

Gli eventi

A Salerno, la FISR Campania organizza i Campionati regionali di corsa, specialità pista, presso il Pattinodromo comunale a partire dalle ore 9,30. La Fidal provinciale partecipa alla GNS presso lo Stadio "Vestuti" dalle ore 16 con il Campionato Regionale di Società Cadetti/e e la Manifestazione Biathlon provinciale ragazzi e ragazze. A Mercato San Severino, in località Ciorani, la ASD Salerno Rugby, dalle 9 alle 12 presenta attività di rugby, calcetto, pallavolo, arti marziali, attività ludico motorie e tante altre. A Nocera inferiore, in piazza Diaz, dalle ore 9 alle 13, sarà presente lo stand promozionale CSI con Back to Sport. A Buccino presso il campo Paolino, dalle 9,30 alle 12, la ASD Buccino Volcei di calcio organizza giochi motori per tutti. A Capaccio Scalo la ASD Karate Poseidon organizza Giochi Sportivi per bambini e ragazzi presso il Campetto Comunale in piazza Santini, dalle 10,30 in poi. Al porto di Scario (San Giovanni a Piro), dalle 9,30 alle 12, le ASD Canoa Kayak Policastro Bussentino e Dojo Karate Pyros festeggiano con attività promozionale di canoa e karate.