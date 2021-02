Mercato granata, la Salernitana ingaggia l'attaccante Julian Kristoffersen

La Salernitana attinge al mercato degli svincolati e ingaggia l’attaccante norvegese classe ’97 Julian Kristoffersen, alto 199 centimetri. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 19. Era nel mirino del Pescara. Ultima partita giocata nella Seconda Serie coreana, con la maglia del Jeonnam Dregons. Domani farà le visite mediche, la Salernitana aspetta il transfert.

I dettagli

“Sono felicissimo di essere arrivato in un club italiano così importante e ambizioso” le prime parole in granata di Kristoffersen. “Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpito dalla bellissima città, dalla sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”.