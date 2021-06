Salernitana in Serie A, il Comune illustra i lavori per lo stadio Arechi

Il sindaco Napoli rassicura: "Tutto sarà fatto in modo perfetto ed in tempo utile grazie all’impegno della Giunta e degli Uffici Comunali"

Grazie ad un finanziamento disposto dalla Regione Campania, il Comune di Salerno realizzerà i lavori di adeguamento dello Stadio Comunale Arechi alle esigenze logistiche e televisive del campionato di Serie A. Il programma degli interventi sarà presentato domattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, a cui saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il vice sindaco ed assessore all'urbanistica e mobilità Domenico De Maio, l'assessore allo sport ed ambiente Angelo Caramanno.

Il commento

Il sindaco Vincenzo Napoli rassicura: “Tutto sarà fatto in modo perfetto ed in tempo utile grazie all’impegno della Giunta e degli Uffici Comunali. Allo stesso modo l’Amministrazione Comunale è pronta fin d’ora per tutti gli atti concessori inerenti la gestione dell’impianto. Il Comune di Salerno garantisce, pertanto, il pieno rispetto di tutti gli adempimenti di propria competenza per consentire alla Salernitana disputare il torneo di massima serie”.