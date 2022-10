Trionfo Granata all'Olimpico: tifosi in estasi sui social, Ciro Casella "offre" 3 babà a Lotito

"Ragazzi avete realizzato una grande impresa, da lontano eravamo vicino con il cuore": esplode la gioia di patron Danilo Iervolino per la vittoria della Salernitana contro la Lazio, a Roma. "Siete straordinari", ha scritto oggi Iervolino sui social, mentre innumerevoli tifosi hanno festeggiato in strada, con cori e fumogeni, il 3-1 Granata.



Intanto, sui social impazza l'ironia mossa contro l'ex presidente della Salernitana, Claudio Lotito che ha assistito alla sconfitta della sua squadra in casa. Il popolo Granata, con la vittoria di questa sera, ha goduto del tanto agognato riscatto contro la società che per anni è stata, secondo gli ultras, la prediletta dell'ex patron Lotito, mai particolarmente "affettuoso" verso la Salernitana. La prima vittoria in serie A della storia granata all’Olimpico ha entusiasmato, dunque, i tifosi vicini e lontani. Tra questi, il pizzaiolo che ha conquistato i palati newyorkesi con la sua pizza, Ciro Casella: "Un grande regalo al Presidente Claudio Lotito", ha commentato su Facebook, immortalando, con il sorriso, tre deliziosi babà. Pioggia di like.