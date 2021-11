Lazio - Salernitana: i tifosi ospiti accolgono i granata all'Olimpico

L'ingresso in campo della Salernitana allo stadio Olimpico per il riscaldamento pre gara. L'accoglienza del settore ospiti, il boato dei circa 6mila tifosi al seguito

L'ingresso in campo della Salernitana allo stadio Olimpico per il riscaldamento pre gara. L'accoglienza del settore ospiti, il boato dei circa 6mila tifosi al seguito. Tantissimi ultras della Salernitana, partiti oggi alle ore 13 a bordo dei pullman dallo stadio Arechi, sono ancora fermi in strada, frenati da molti blocchi.

Il volo di Olimpia

Atmosfera da brividi allo stadio Olimpico di Roma. Prima di ogni partita, come da cerimoniale e liturgia laica del tifo biancoceleste, si è rinnovato il tradizionale volo dell'aquila Olimpia simbolo della Lazio e della lazialità.

I tifosi di casa hanno voluto anche premiare l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, bomber, autore dei primi cento gol con la maglia della prima squadra della capitale, la prima ad essere stata fondata, come ricordano orgogliosamente i supporter di casa. Tanti voti, sfottò, la curva Sud Siberiano trasferitasi allo stadio Olimpico ha punzecchiato a più riprese Claudio Lotito.

