Salernitana fuori dai playoff, Lotito attacca Ventura: "Ha fatto scelte sbagliate"

Lotito attacca Ventura. Il co-patron granata è una furia. Ha seguito la partita Salernitana-Spezia in diretta sul tablet, mentre era a cena. A fine gara, Lotito è in conversazione telefonica. Si trova in luogo pubblico, in un ristorante romano. Critica aspramente l'allenatore. C'è un video. E' stato pubblicato dall'edizione on line del quotidiano romano "Il Tempo".

I dettagli

“Ha tolto Akpa… ma questo è matto. Maistro, Maistro, ancora Maistro: doveva toglierlo prima. Ha rovinato tutto”. Parla Claudio Lotito e va tutto in onda. Il co-patron della Salernitana ha utilizzato espressioni molto forti. Sotto accusa le scelte dell'allenatore Ventura, che a fine partita ha posto le condizioni. "Ventura prosegue - ha detto - se la società vuole proseguire la semina". Dopo le parole del co-patron, però, occorre un chiarimento tra le parti, o forse c'è già stato. I tifosi sono molto delusi.