Foto Gambardella

Mercato granata: la Salernitana stringe per Durmisi e Kiyine

Il co-patron granata Claudio Lotito, presidente della Lazio, è in pressing sul laterale danese per fargli accettare la destinazione in B. Per Kiyine si tratta di un ritorno. Scontro di gioco in allenamento: Sy dolorante al ginocchio, accertamenti in corso