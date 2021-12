Guasto tecnico, il treno ritarda: corsa contro il tempo per tifosi della Salernitana

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Metropolitana presa d'assalto, un pizzico di apprensione per il treno delle 6.20 in ritardo, gruppi di tifosi ancora bloccati a Firenze. L'arrivo in massa dei tifosi della Salernitana a San Siro (circa 4mila persone) ha fatto registrare anche intoppi lungo il tragitto.

Il flusso di ultras

Nessun problema, invece, per chi ha viaggiato in aereo, proveniente da Malpensa o da Bergamo. I supporter arrivati a San Siro hanno preso posto nel terzo anello verde, settore ospiti. Una macchia granata sosterrà i granata, che dovranno reggere l'onda d'urto del Milan, a caccia di punti in chiave scudetto.

Il video >>> L'arrivo al San Siro