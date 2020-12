Monza-Salernitana, un altro esame per i granata: le formazioni

Un esame da capolista: la Salernitana alle ore 16 sfida in Brianza il Monza di Super Mario Balotelli, che dovrebbe prendere parte al match disputando uno spezzone di gara. L'allenatore dei granata, Fabrizio Castori, ha auspicato "la prestazione maiuscola" e "la migliore Salernitana" al cospetto della matricola terribile che Berlusconi e Galliani hanno costruito con il dichiarato intento di raggiungere immediatamente la Serie A.

Volo turbolento

La Salernitana ha raggiunto la Lombardia a bordo del volo charter Napoli-Milano. L'aereo utilizzato è quello preso in leasing da Lotito per i trasferimenti della Lazio, con l'aquila stilizzata e la data di fondazione in bella mostra. Sono circolate alcune foto del charter fermo sulla pista di Capodichino, in attesa dei granata. I tifosi si sono indispettiti, gli ultras hanno pubblicato un duro comunicato stampa.

Le formazioni

MONZA – SALERNITANA

U-Power Stadium (ore 16)

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Colpani, Barberis, Barillà; D'Errico, Boateng, Mota Carvalho. A disp. Lamanna, Sommariva, Scaglia, Armellino, Maric, Frattesi, Paletta, Lepore, Balotelli, Gytkjaer, Marin, Pirola. All. Brocchi

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Djuric, Tutino. A disp. Adamonis, Bogdan, Veseli, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone, Antonucci, Cicerelli, Giannetti, Gondo. All. Castori

ARBITRO: Sacchi di Macerata

Diretta: Dazn.com