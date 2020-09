E' morto Pasquale Casillo, ex patron granata: i ricordi di Salerno

E' morto Pasquale Casillo, "re del grano", artefice del miracolo Foggia. Nella stagione 1993-1994 acquistò anche le quote azionarie della Salernitana. Era anche il proprietario del Bologna: fu il precursore della multiproprietà. C'era il Foggia e poi c'era la Salernitana. Casillo un giorno decise di mandare all'ombra dell'Arechi un giovanissimo Delio Rossi. Fu indifferenza a prima vista, solo dopo amore folle: in ritiro la contestazione ultras fu vibrante, la Salernitana non piaceva ma sbocciò pian piano e vinse i playoff con la Juve Stabia.

I dissidi con la città

Casillo cedette le quote azionarie ad Aliberti. Lo chiamava Nellino poi c'è stata una lunga querelle giudiziaria, senza esclusione di colpi. Il re del grano si è avvalso a Salerno di stretti collaboratori: Franco Del Mese, Antonio Lo Schiavo su tutti, ma anche e soprattutto Peppino Pavone. Con la città e la tifoseria granata i rapporti sono stati sempre burrascosi. "Non può venire un mammasantissima a dirci "se vi sta bene, venite allo stadio, altrimenti potete anche starvene a casa. Quella è nostra, è la nostra vita". Così Carmine Rinaldi Siberiano, indimenticato capo ultras, in una delle sue rare apparizioni televisive, parlò di "Don Pasquale" e della Salernitana.