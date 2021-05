Pescara-Salernitana: i Granata non torneranno in città dopo la partita

Tornare subito a Salerno, in prossimità del coprifuoco, significherebbe ritrovarsi nell'ingorgo di possibili festeggiamenti

La Salernitana non tornerà in città dopo la partita di Pescara. La squadra, in ritiro alle porte del capoluogo abruzzese, sarà di scena alle ore 14 allo stadio Adriatico.

La logistica

Tornare subito a Salerno, in prossimità del coprifuoco, significherebbe ritrovarsi nell'ingorgo di possibili festeggiamenti. Ecco perché è stato deciso che, in caso di promozione in Serie A, la squadra si trasferirà a Roccaporena, dove tutto ha avuto inizio. Visita allo scoglio di Santa Rita, poi il rientro a casa, nella città che adesso attende di esplodere di gioia.