Pisa-Salernitana, granata a caccia del blitz in trasferta

Serve un blitz per restare grandi, serve una vittoria per tenere il passo delle altre corazzate del campionato. La Salernitana stasera (ore 19) scende in campo a Pisa, nel turno infrasettimanale, terza giornata di ritono. L'ultimo successo fuori casa risale a dicembre 2020: i granata si imposero 1-2 a Venezia con doppietta di Anderson. Da quel momento, in trasferta, la grande sete.

Le formazioni

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi. A disposizione: Perilli, Loria, Pisano, Belli, Siega, Palombi, Mastinu, Meroni, Marin, Lisi, Varnier, Marsura. Allenatore: D'Angelo.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Aya, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Guerrieri, Sy, Gondo, Schiavone, Cicerelli, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Prontera di Bologna



Diretta: Rai Sport e Dazn