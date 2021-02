Salernitana, è di nuovo campionato: granata a Pisa, squalificato Gyomber

Non c'è più tempo per i rimpianti e per le proteste. La squadra di Castori si lascia alle spalle il gol fantasma subito nell'ultimo match casalingo e si prepara ad affrontare martedì il Pisa in trasferta. Il difensore titolare sarà sostituito da Aya. In dubbio Djuric

Non c'è più tempo per i rimpianti e per le proteste. La Salernitana si lascia alle spalle il gol fantasma subito nell'ultimo match casalingo contro il Chievo e si prepara ad affrontare martedì il Pisa in trasferta. Il difensore titolare, Norbert Gyomber, sarà sostituito da Aya. In dubbio Djuric.

I dettagli

Il centravanti bosniaco avverte un fastidio alla caviglia ma filtra ottimismo: dovrebbe essere recuperato e fare coppia con Tutino, in prima linea. Se, invece, l'allenatore Castori volesse optare per un turnover, in considerazione delle partite ravvicinate, sarebbe pronto Gondo. In mediana, l'allenatore riflette circa l'impiego dal 1' di Kiyine, in alternativa a Capezzi. A Pisa, il fischio d'inizio è in programma alle ore 19.