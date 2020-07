Salernitana, pari a Trieste e rimpianti: venerdì all'Arechi, ultima chiamata playoff

Un rigore ciascuno e il terzo che manca all'appello: al 76', l'attaccante Giannetti cade in area e invoca il tiro dagli undici metri ma l'arbitro sorvola. E' l'episodio chiave: Pordenone-Salernitana finisce tra i dubbi e le proteste di Gian Piero Ventura, allenatore granata. Ai padroni di casa serviva un punto e l'hanno conquistato: vale l'accesso aritmetico ai playoff. Alla Salernitana, invece, il pareggio non basta. Anzi, a fine partita, la classifica presenta il conto: i granata sono noni, al momento fuori dai playoff per le contemporanee vittorie di Chievo e Pisa, rispettivamente contro Benevento ed Ascoli. Venerdì sera allo stadio Arechi, contro lo Spezia, Di Tacchio e compagni avranno un solo risultato utile a disposizione. Dovranno vincere ed a quel punto saranno agganciati al treno playoff, perché il calendario dell'ultima giornata metterà di fronte il Frosinone e Pisa, entrambe a 53 punti, nello scontro diretto.

Le scelte

La Salernitana cambia uomini e spina dorsale: portiere, difensore centrale, centrocampista e prima punta sono calciatori diversi rispetto alla partita persa contro l'Empoli allo stadio Arechi. Tra i pali c'è Vannucchi: Micai paga dazio agli errori commessi nell'ultimo match. Migliorini rifiata e in difesa c'è Heurtaux. Ha una chance anche Capezzi, che non giocava titolare dalla partita con il Livorno. Fiducia a Giannetti in prima linea, partner di Gondo, per far rifiatare Djuric. Lopez e Kiyine sono squalificati.

La cronaca

Al 6' è grave la disattenzione del polacco Dziczek. Dovrebbe chiudere il triangolo con Cicerelli che si propone sulla destra ma indugia e si lascia soffiare il pallone da Pobega. Assist immediato per Bocalon, ex di turno, nel cuore dell'area ma l'attaccante del Pordenone manca di un soffio l'impatto del possibile 1-0. Un minuto dopo si appisola anche Di Tacchio e Ciurria ne approfitta. Il tiro è forte ma centrale, blocca Vannucchi.

I calci di rigore

Il Pordenone passa in vantaggio al 18'. I "ramarri" beneficiano di un calcio di rigore che Burrai trasforma spiazzando Vannucchi. Al tiro dagli undici metri, che l'arbitro Pezzuto concede senza esitazione, si arriva dopo il fallo - ingenuo - di Aya, che "uncina" il piede del solito Pobega, una spina nel fianco. I granata rimediano al 26': Pobega strappa la maglia a Heurtuax, il rigore è inevitabile e Di Tacchio lo sfrutta senza disunirsi dal dischetto (1-1). La Salernitana pare più convinta e pimpante e sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 35', sfiora il sorpasso: il colpo di testa di Giannetti è destinato all'angolo basso alla sinistra di Di Gregorio ma il portiere dei friulani ci arriva con la mano sinistra e concede solo calcio d'angolo.

La ripresa

La Salernitana si desta all'11': cross di Cicerelli dalla destra, buona torsione di Gondo che di testa non inquadra la porta. Ci prova anche Capezzi al 20': tiro forte e centrale. Al 38', potrebbe materializzarsi la beffa per i granata ma Vannucchi è attento sulla conclusione dal limite di Semenzato. Il jolly si materializza al terzo minuto di recupero sulle zolle di Dziczek: bella sponda di Djuric, subentrato a Gondo, il centrocampista polacco dal limite alza la mira.