Pordenone-Salernitana: i granata a caccia del blitz per la Serie A, le formazioni

Salernitana a caccia del blitz per sognare la promozione diretta in Serie A. Sul campo del Pordenone, a Lignano Sabbiadoro, i granata devono vincere a tutti i costi per cancellare la sconfitta subita pochi giorni fa, allo stadio Arechi, ad opera del Monza. Proprio i brianzoli, oggi, riceveranno la visita del Lecce, seconda della classe. Una vittoria dei lombardi oppure il pareggio, abbinati alla vittoria della Salernitana, consentirebbe alla squadra di Castori (ancora in isolamento per Covid, al suo posto Bocchini) di balzare sul secondo gradino del podio, che vale la promozione senza playoff, a due gare dalla conclusione della stagione regolare.

Le formazioni

PORDENONE – SALERNITANA

Stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro (Ore 14)



PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Calò, Scavone; Zammarini; Ciurria, Musiolik. A disp. Bindi, Stefani, Vogliacco, Magnino, Pasa, Bassoli, Biondi, Finotto, Mallamo, Butic, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Durmisi; Kupisz, Coulibaly, Capezzi, Kiyine; Gondo, Djuric. A disp. Adamonis, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Schiavone, Tutino, Cicerelli, Aya, Di Tacchio, Boultam, Anderson, Kristoffersen. All. Castori (in panchina Bocchini)

Arb. Marini di Roma 1 (assistenti: Di Vuolo e Rossi; quarto uomo: Ayroldi)

Diretta: Dazn.com