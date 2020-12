"Ultras Salerno. Un’altra Storia", la presentazione del libro sui 45 anni della Curva Sud Siberiano

Sarà presentato online domani (mercoledì 9 dicembre), alle ore 19.19, “Ultras Salerno. Un’altra Storia”, il libro sui 45 anni della Curva Sud Siberiano. Il volume, di 172 pagine, edito dalla Saggese Editori, è stato scritto da tre giornalisti salernitani - Umberto Adinolfi, Dario Cioffi e Mario De Fazio - e sarà disponibile in libreria e online da giovedì 10 dicembre.

La recensione

“Ultras Salerno. Un’altra Storia” è un capitolo della storia popolare salernitana. Un fenomeno che ha coinvolto migliaia di persone, scandendo le tappe dell’aggregazione cittadina. A quarantacinque anni dalla nascita tra i gradoni del vecchio stadio Vestuti, il movimento ultras granata è lo specchio che riflette una comunità che s’è identificata con i propri colori, rivendicando un senso d’appartenenza che resiste, nonostante tutto, all’incedere incerto della modernità. Un racconto che inizia e mai finisce, tra pagine esaltanti e altre tristi, gioie e dolori, sorrisi e lutti, passioni e difficoltà. Il libro prova a raccontare, con la voce dei protagonisti o tramite esperienza diretta degli autori, ciò che è stato la Curva Sud Siberiano per chi l’ha animata o per chi, nel tempo, ne ha subito il fascino senza tempo. Senza giudicare e senza la pretesa di essere esaustivi. Ma con la voglia e l’ambizione di raccontare “un’altra storia”, quella di chi ha scelto di “vivere ultrà per amare Salerno”.

La solidarietà

Un progetto che sostiene attivamente il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, a cui saranno destinate l’intera quota degli autori Adinolfi, Cioffi e De Fazio più un’ulteriore quota dell’editore. Il volume arricchisce la collana “Salernitana” della Saggese Editori, giovane e dinamica casa editrice salernitana, fondata e diretta da Francesco Maria Saggese, che ha da poco festeggiato il primo anno di attività. Sarà possibile seguire la presentazione ufficiale di domani (mercoledì 9 dicembre), dalle 19.19, in modalità online sulle pagine Facebook dedicate alla casa editrice (“Saggese Editori”) e del libro (“Ultras Salerno. Un’altra Storia – Il libro”).