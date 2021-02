Reggina-Salernitana, comincia il girone d'andata: le formazioni

Un'ora prima del fischio d'inizio, sarà chiusa la sessione invernale del calciomercato. L'allenatore Castori, in conferenza di presentazione, ha spiegato che non attende sorprese

La Salernitana affronterà stasera (ore 21) in posticipo la Reggina allo stadio Granillo. Un'ora prima del fischio d'inizio, sarà chiusa la sessione invernale del calciomercato. L'allenatore Castori, in conferenza di presentazione, ha spiegato che non attende sorprese dalle ultime ore di compravendita. In Calabria, nel frattempo, i granata dovranno riscattare le ultime sconfitte esterne.

Le formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Bianchi, Crimi; Situm, Menez, Micovschi; Montalto.

In panchina: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Rossi, Stavropoulos, Del Prato, Faty, Folorunsho, Bellomo, Denis, Edera. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric.

In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Sy, Durmisi, Lopez, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Giannetti, Tutino. Allenatore: Castori.

Arbitro: Abisso di Palermo.