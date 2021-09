"Franck sarà il leader della Salernitana": Prandelli vota Ribéry

Cesare Prandelli tifa Ribéry: l'effetto Franck, che ha travolto la Salernitana e ridato entusiasmo all'ambiente, ripropone la città alla ribalta nazionale e anche internazionale. Ribéry è una stella del firmamento calcistico e da campione viene trattato: si è scomodato Buffon, ne parla anche il suo ex allenatore.

I dettagli

L'ex ct della Nazionale di calcio ha allenato il campione francese nel corso della propria esperienza sulla panchina della Fiorentina. Ribéry giocatore, Ribéry uomo generoso e profesionista seria. Ecco l'identikit di Franck: "L’ho sempre usato alto a sinistra per consentirgli poi di sfruttare la velocità e la tecnica. Poi, però, l’ho messo verticale a Vlahovic e Vlahovic ringrazia. Franck è un grande regalo per la Salernitana. Arrivava sempre prima degli altri agli allenamenti, Franck ha una grande passione per il calcio e non ha intenzione di mollare: gli stimoli lo porteranno ancora lontano. Ribéry è un personaggio mondiale, ha caratura e sono convinto che diventerà un grande leader della Salernitana. La grande capacità di Franck è quella di capire le qualità dei giocatori che gli stanno vicino: è un grande vantaggio per gli attaccanti, sa nutrirli, sa esaltarne la caratteristica migliore e lui stesso osa. Se c’è difficoltà, chiede palla e la responsabilità della giocata se la prende sempre. Tra qualche settimana, il campo confermerà quello che sto dicendo. Ribéry è un campione e un campione capisce quali sono le persone in difficoltà, nel contesto che vive lui e che tutti gli altri vivono. È stato molto sensibile nel periodo del lockdown: ha sempre dato molti soldi in beneficenza".