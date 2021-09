Effetto Ribery e "uscita" di Gigi Buffon: "Grande acquisto per la Salernitana"

Da un veterano all'altro, da Franck a Gigi. Il portiere Gianluigi Buffon, ex colonna della Juventus ora passato a Parma, dove tutto ebbe inizio, si è pronunciato sul trasferimento di Ribery alla corte della Salernitana.

I dettagli

Intervistato da Radio Anch’io,Gigi ha detto: “È molto intrigante vedere il francese a Salerno, posso capire che abbia voglia di continuare, visto che si sente ancora un bel giocatore. L’ho visto giocare a Firenze e anche se farà 60 minuti e non 90 in campo, darà un grande contributo. In Italia non abbiamo giocatori così, di questa levatura tecnica, cercherà di ripagare l’affetto dei tifosi della Salernitana regalando grandi giocate".