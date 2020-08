La Salernitana ha scelto il ritiro estivo: granata a Sarnano

La squadra di Castori preparerà la nuova stagione nelle Marche. Roccaporena, che era stata opzionata alcune settimane fa, è stata scartata per ragioni logistiche.

I granata saranno a Sarnano dal 24 agosto al 5 settembre. Da definire il programma delle amichevoli, comunque legate al protocollo anti-Covid da rispettare. Prima della partenza, la Salernitana si ritroverà in sede, il 20 agosto per le visite mediche. Poi viaggio in pullman verso Sarnano, dove la Salernitana svolse il ritiro durante la gestione Sannino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.