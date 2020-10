Salernitana-Pisa a porte chiuse, rinviato l'ingresso dei mille spettatori

Salernitana-Pisa del 17 ottobre (fischio d'inizio alle ore 14) si giocherà ancora a porte chiuse. Rinviato, dunque, l'ingresso dei mille spettatori, possibilità consentita dal nuovo Dpcm.

Lo scenario

Nei giorni scorsi, il club aveva inoltrato una istanza alla Regione Campania. Un'azione esplorativa per verificare le condizioni, in forza anche della situazione epidemiologica, per una riapertura parziale. Da fonti granata, nella tarda serata di ieri è trapelato che la risposta non fosse ancora pervenuta. A poche ore dalla partita, mancano in ogni caso i tempi tecnici per predisporre servizio biglietteria e quindi tramonta anche l'ipotesi di biglietti ad invito per sponsor, fornitori e associazioni. Sta cambiando nel frattempo anche la società di ticketing alla quale la Salernitana si rivolge per l'emissione dei tagliandi. Il contratto con TicketOne, infatti, è scaduto e non è stato rinnovato.

Il campo

Nel frattempo l'allenatore Castori fa prove generali anti-Pisa. Schiererà la Salernitana con il collaudato 4-4-2 ma in settimana ha anche voluto verificare la tenuta del 4-2-3-1 che meglio si addice alle caratteristiche tecniche di alcuni calciatori, tra i quali André Anderson. La sfida ai toscani inaugura il tour de force dei granata: il 20 ottobre, turno infrasettimanale a Vicenza alle ore 21; il 24 ottobre, partita contro l'Ascoli; il 27 ottobre vetrina di Coppa Italia a Genova contro la Sampdoria (si giocherà alle ore 17); il 31 ottobre, infine, partita casalinga allo stadio Arechi contro la Reggiana.