Futuro granata, “Il Sole 24 Ore”: la famiglia reale di Abu Dhabi formula una offerta d'acquisto per la Salernitana

“Il Sole 24 Ore”, autorevole quotidiano economico nazionale, racconta in "Calcio e Finanza" di un forte interessa della famiglia reale di Abu Dhabi per le quote granata. La Salernitana, che entro il 25 giugno deve cambiare timone e per la quale si era già fatto avanti Radrizzani, sarebbe finita nel mirino di un gruppo di imprenditori.

I dettagli

Secondo le indiscrezioni fornite dal quotidiano economico, sarebbe scesa in campo una cordata formata da Bin Zayed Group, nel ruolo di investitore, e Blue Skye, come finanziatore. Il primo è un gruppo che fa capo a un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, cioè Khaled Zayed Saquer Zayed Al Nahyan.