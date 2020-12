Granata in volo con il charter della Lazio, tifosi infuriati: "Via da Salerno"

La Salernitana in volo con il charter della Lazio. La scelta della società non è piaciuta ai tifosi: "Via da Salerno", hanno scritto. Il co-patron Lotito ha dato via libera al trasferimento a Monza con l'aereo preso in leasing. già utilizzato per i trasferimenti della squadra allenata da Simone Inzaghi. Le foto dell'aereo fermo sulla pista di Capodichino, in attesa della Salernitana, hanno fatto il giro del web, sono circolate sui social network e hanno fatto infuriare gli ultras che hanno diffuso un duro comunicato stampa.

La protesta

In serata, Direttivo Salerno ha pubblicato una nota di protesta: "Tutto ha un limite tranne l'indecenza. Inaccettabile - hanno scritto gli ultras sulla pagina Facebook A difesa della nostra città - Ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi e della vostra strafottenza. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell'anima. State calpestando con insana arroganza l'orgoglio di una tifoseria intera.

La nostra dignità strucida e sgualcita. Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. Della vostra morale ne abbiamo le palle piene. La misura è colma: ve ne dovete andare! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A difesa della nostra identità. A difesa della nostra gente. A difesa della nostra città".