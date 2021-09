A lezione di futuro: Assocalciatori fa visita alla Salernitana

Il presidente dell'Aic e vice presidente federale, Umberto Calcagno, oggi ha fatto visita alla Salernitana, nel centro sportivo Mary Rosy.

I dettagli

Si è parlato di riforma campionato, protocollo sanitario, pensioni, fondo di fine carriera. Ieri, invece, erano stati premiati l'allenatore Castori e Bogdan, rispettivamente come migliore allenatore e talento dell'ultima stagione di B. In vista della sfida al Torino, lo staff sanitario sta gestendo alcuni acciacchi: fastidio ai flessori per Jaroszynski, al polpaccio per Aya, problema al ginocchio per Capezzi.