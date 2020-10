Obiettivo campionato: Mantovani e nuovi acquisti in campo, in attesa di Baraye

Palla al piede, testa alta, pienamente inserito negli schemi. Dopo l'isolamento fiduciario che gli era stato prescritto in estate in seguito alla positività al Coronavirus contratta da due amici con i quali aveva trascorso le vacanze, Mantovani si è allenato al Mary Rosy. Il calciatore ha festeggiato la nuova vita calcistica con un messaggio pubblicato sui social netowork: "Finally back".

Le prime prove

Alla ripresa della preparazione, dopo i giorni di riposo concessi alla squadra, l'allenatore Castori ha subito testato il portiere lituano Adamonis, André Anderson, vecchia conoscenza dei tifosi granata, l'altro under Antonucci. Assente il terzino sinistro Baraye: è atteso oggi. Antonucci è una seconda punta e puó giocare anche largo, come ala. Andrè Anderson si è già messo in evidenza in passato a Salerno sulle zolle del centrocampista offensivo e del trequartista. Non risolto il caso Micai: non è stato ceduto, ha un contratto pesante, è uno degli over (gli altri Guerrieri e il titolare Belec) che ingolfano la porta granata. Micai ha salutato il suo ritorno in sede, dopo i giorni di riposo, con un eloquente messaggio apparso sui social: "Back to Salerno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La foto che pubblichiamo è tratta dal profilo Instagram US Salernitana 1919.