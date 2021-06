Salernitana d'estate: l'ippocampo prepara amichevoli e notti magiche allo stadio Arechi

C'è una traccia sul taccuino: macchie d'inchiostro, in attesa del via libera della proprietà. L'allenatore Castori e il suo vice Bocchini hanno individuato le date per i test estivi: il 20, 23, 28 luglio e l'ultima l'1 agosto, di ritorno a Salerno. Il 7 agosto, invece, sfida internazionale ad un'avversaria spagnola

Il 15 luglio, la Salernitana ritornerà all'hotel Elite di Cascia, dove la sera del 10 maggio, ormai più di un mese fa, ha celebrato la promozione in Serie A con la cena della vittoria. I granata, circa 40 tra calciatori e staff, lasceranno l'Umbria il 31 luglio, dopo pranzo.

I dettagli

Ci sono tracce sul taccuino: macchie d'inchiostro, in attesa del via libera della proprietà. L'allenatore Castori e il suo vice Bocchini hanno individuato le date per i test estivi: il 20, 23, 28 luglio e l'ultima l'1 agosto, di ritorno a Salerno. Il 7 agosto, invece, sfida internazionale ad un'avversaria spagnola, allo stadio Arechi. L'impianto di via Allende sarà pronto per il 22 agosto, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Campania.