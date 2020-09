Salernitana, trittico di amichevoli: primo allenamento per Gyomber e Ranieri

I granata disputeranno un allenamento congiunto con la Virtus Francavilla, sabato 12 settembre. Il 19 settembre, invece, saranno in campo contro la Paganese. Contatti avviati anche con il Monopoli. Castori nel frattempo può allenare anche i due nuovi arrivati. Si tratta dei difensori Gyomber e Ranieri.

I dettagli

I due calciatori attendono solo di essere ufficializzati. Lo slovacco Norbert Gyomber, 28 anni, è reduce dal campionato disputato a Perugia, terminato con la retrocessione. E' rientrato in Italia dopo la partita disputata in Israele con la sua Nazionale e ha già preso contatto con l'ambiente granata: seduta in palestra. Luca Ranieri, 21 anni, è un jolly difensivo. Il calciatore, piede mancino, può essere infatti utilizzato non solo da centrale nella difesa a tre ma anche da terzino in una difesa a quattro o quinto di sinistra, se dovesse cambiare il modulo tattico. Era impegnato con la Nazionale Under 21 in Svezia ma ha lasciato il ritiro per un infortunio. Le sue condizioni dovranno adesso essere valutate dallo staff medico granata.