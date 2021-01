Salernitana sconfitta allo stadio Arechi, la voce dei tifosi: "Penalizzati dall'arbitro"

"Salernitana penalizzata dall'arbitro". I supporter della Salernitana non hanno ancora digerito l'epilogo della partita con il Pordenone, che considerano seriamente compromesspo da alcune, discutibili decisioni arbitrali. Il giudice sportivo ha anche pubblicato le decisioni: squalificato Castori, un turno di stop anche agli espulsi Capezzi e Di Tacchio.

La voce dei tifosi

Ecco il commento di Mimmo Rinaldi: "L'arbitro era sotto effetto DPCM: ha iniziato a dare i colori. Un po' di gialli, un po' di rossi. Forse c'era l'arancione per Capezzi... Ha ammonito anche i raccattapalle e il custode dell'Arechi. In questo modo è impossibile parlare di calcio. Poi se ci mettiamo che tutti i palloni dati a Casasola hanno lo stesso esito di un risparmiatore che mette i soldi in banca e poi arriva la patrimoniale, la frittata è bella e cotta. La squadra ha provato a lottare ma fare di più era impossibile". Antonio Positano: "Siamo stati penalizzati oltremodo dall'arbitro. Espulsioni ed ammonizioni a senso unico. Per il resto, la squadra ha cercato di giocare sempre. La mentalità ormai è quella giusta. È il momento chiave: dobbiamo reagire e non smarrirci. Secondo me ad Empoli è la partita chiave". Mario De Rogatis è molto deluso: "Si può omettere il commento sulla squadra, quando si gioca in 12 contro 9 è difficile esprimere un giudizio sereno e obiettivo. Le decisioni arbitrali, oltre ad incidere sulla gara, compromettono in parte la stagione, considerato che per la trasferta di Empoli saremo falcidiati dalle squalifiche. Davvero sconcertante. Detto questo, il pessimo arbitraggio non deve rappresentare l'alibi per la squadra, che ormai non incide più in attacco ed è sempre più in affanno. Se non si interviene sul mercato, in modo efficace in ogni reparto, la vedo dura per il futuro". Entra in tackle anche Paolo Toscano: "Arbitraggio vergognoso! Un incompetente ha condizionato la partita danneggiando la Salernitana che nonostante tutto ha disputato un’ottima partita. Peccato per le assenze che ci saranno contro l’Empoli. In ogni caso abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, grintosa e tenace". Il commento di Ciro Troise: "Evitiamo di parlare dell'arbitro, due rossi contro la squadra di casa sono un evento rarissimo. Avessimo vinto, Lotito poteva evitare il mercato di riparazione. Ora ci si deve fiondare".