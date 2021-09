Prevendita Salernitana-Atalanta: è cominciato il nuovo assalto ai biglietti

C'è nuova disponibilità di tagliandi per la curva Sud Siberiano. Le rivendite VivaTicket lo hanno annunciato stamattina a mezzo social ed è cominciato il nuovo assalto ai biglietti.

I dati

Sono ancora disponibili circa 60 biglietti di Curva Sud. "Ampia disponibilità - comunicano le ricevitorie - per quanto riguarda invece i Distinti". Era stata messa in vendita anche una scorta di tribuna verde. C'è grande attesa per la sfida all'Atalanta, squadra di fascia alta e reduce dalla trasferta spagnola di Champions League. Castori ritrova Gondo e potrebbe in extremis convocarlo, ma soprattutto la Salernitana ritrova la curva Sud Siberiano, dopo la decisione degli ultras di ritornare sui gradoni dello stadio Arechi.