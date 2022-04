Salernitana, i dubbi per Bergamo: Radovanovic ko, Verdi spera

Dubbio Radovanovic per mister Nicola, ma anche dubbio per Verdi in vista del posticipo di lunedì sul campo dell'Atalanta. Per il jolly serbo il rischio di un nuovo forfait insieme con il nigeriano Obi. Per il secondo, invece, piacevole abbondanza per il tecnico granata nel reparto avanzato, anche se sembra certo che Bonazzoli ritornerà a far coppia dal 1' con Djuric. Ad ogni modo, le condizioni del fantasista di Broni potrebbero riscrivere le scelte offensive, dove ci sono anche Ribery, Perotti, Mikael che scalpitano.