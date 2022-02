Salernitana-Bologna, parte la prevendita: ecco le tariffe dei biglietti

A partire dalle 15 di domani (lunedì 21 febbraio) saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i biglietti per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Bologna in programma sabato 26 febbraio alle 15 presso lo Stadio Arechi di Salerno. La vendita libera partirà alle 15 di martedì 22 febbraio.

Le tariffe

La curva Sud costa 28 euro compresa la prevendita: biglietti gratuiti per under 14, fino ad esaurimento posti. 90 euro per la Tribuna rossa; 60 euro per la Tribuna verde; 35 euro per i Distinti.