Salernitana, c'è l'intesa con gli sponsor "Caffè Motta" e "Supermercati Eté"

L’U.S. Salernitana 1919 annuncia l’accordo di partnership con Caffè Motta e Supermercati Eté nuovi main sponsor di maglia dei granata per il campionato di Serie A TIM 2021/2022. Dopo essere stato già sponsor della Salernitana per due stagioni consecutive a partire dal 2015/2016, Caffè Motta e Supermercati Eté, due dei principali brand del gruppo che fa capo alla famiglia Mastromartino, tornano sulle maglie granata accompagnando la squadra nel campionato che segna il ritorno in massima serie.

La curiosità

Caffè Motta sarà il Main Sponsor di maglia mentre il marchio Eté ricoprirà la posizione di co-sponsor. Saranno comunicate numerose iniziative già in fase progettuale che vedranno coinvolti i due brand insieme alla Salernitana sul territorio campano e nazionale. Caffè Motta è una tra le più affermate e floride aziende del capoluogo campano. Avviata agli inizi degli anni ’60 con l’attività d’importazione e produzione di caffè, è cresciuta nel tempo grazie a importanti investimenti in strutture e tecnologie all’avanguardia uniti alla genuina passione artigiana e alla professionalità della famiglia Mastromartino. La crescita del marchio Caffè Motta posiziona oggi l’Azienda come un’eccellenza del Made in Italy: tra le prime 10 del settore caffè nella Moderna Distribuzione italiana e nel mercato europeo ed estero.

Eté mira ad essere il tuo supermercato di fiducia, per la tua spesa ogni giorno. Parte integrante di Moderna 2020 impresa della distribuzione organizzata di cui fanno parte diverse insegne, circa 250 punti vendita affiliati per un totale di 130mila mq. L’insegna Eté nasce nel 2013, contribuendo a una crescita esponenziale della rete distributiva. A marchio Eté oggi si contano complessivamente circa 115 punti vendita affiliati, principalmente in Campania, Calabria e Basilicata, i prossimi mesi saranno fondamentali perché la rete distributiva si estenderà grazie ad altri 15 punti vendita tra cui un importante ipermercato nella zona di Pompei con insegna Grand’Eté, per arrivare ad un totale di 75mila mq di superficie dedicata alla vendita.