La Salernitana non è più Covid free: un calciatore positivo al Covid

La Salernitana non è più Covid free. Oggi pomeriggio, infatti, al termine dell’analisi dei tamponi di controllo effettuati, in occasione della ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo “Mary Rosy” di Pontecagnano Faiano, un calciatore è risultato positivo al Coronavirus.

La comunicazione

La nota della società: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore è risultato positivo al Covid-19". Non si conosce la sua identità. Quindi, non è dato sapere se si tratta di una new entry oppure di un giocatore già appartenente alla squadra granata.