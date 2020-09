Salernitana, calendario di Serie B: il sorteggio a Pisa

La Salernitana conoscerà il proprio cammino in Serie B il 9 settembre, giorno del sorteggio del calendario. Dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente da Lega B, Pisa Sporting Club, Opera della Primaziale Pisana e Comune di Pisa, diventa ufficiale la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021 a Pisa nell'incantevole scenario di piazza del Duomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

L'evento, previsto mercoledì 9 settembre, avrà inizio alle ore 19 e sarà riservato a un numero strettissimo di persone, rappresentanti delle società, per rispettare le norme di distanziamento e sicurezza anti Covid che altrimenti non potrebbero essere mantenute. Sarà trasmesso in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT Dazn e Raisport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B.