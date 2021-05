Comincia la cena della vittoria, i granata in coro: "E tanto già lo so che l'anno prossimo... gioco all'Olimpico"

"Castorino... viè qua", sussurra Lotito al mister. Poi la squadra lo stuzzica: "Premio, premio". I cori della curva, "Campeones, campeones" e poi "... e tanto già lo so che l'anno prossimo.. gioco all'Olimpico". Un muro, una fortezza, un gruppo di cemento armato: ecco cos'è la Salernitana, che rende orgogliosa la sua gente

"Serie A, Seria A, Serie A, nonostante tutto e tutti siamo qua. La forza, il coraggio, il cuore di Salerno": cantano a squarciagola i granata, sulle note di "Che sarà". Comincia la festa granata all'Hotel Elite di Roccaporena. La squadra si è fatta attendere per un ingorgo in autostrada ma adesso sogna, si rilassa, accolta da Lotito (che ha rilasciato anche una lunga intervista), Mezzaroma e Fabiani.

I retroscena

