Salernitana-Chievo, sfida ad alta quota allo stadio Arechi: le formazioni

Salernitana-Chievo mette in palio un pezzettino di Serie A. Lo dice la classifica, lo impongono le aspettative dei tifosi. I granata sono reduci dal pareggio di Reggio Calabria ed i clivensi, solidi e in serie utile da undici turni, hanno impreziosito l'organico con l'acquisto di Di Gaudio, vecchia conoscenza del tecnico granata, Fabrizio Castori. Nel girone d'andata, la Salernitana in casa è stata la più forte di tutte: ventitrè punti. Il suo allenatore ha già auspicato: "Metterei la firma per fare gli stessi punti del girone d'andata". Bisogna cominciare oggi con il Chievo: chi vince, insegue l'Empoli che è in fuga ma che si appresta ad affrontare un osso duro, il Monza.

La tattica

Castori perde Kupisz e Durmisi per infortunio. E' pronto a riproporre il vecchio modulo tattico, 3-5-2, e darà spazio sulla sinistra a Jaroszysnki, lasciando intendere che punterà sul giocatore che ha maggiore minutaggio, tra quelli che sono stati ingaggiati a gennaio. In avanti, spazio alla coppia Djuric-Tutino, a secco dal 21 dicembre. Dubbi (leggeri) nel ruolo di centrale di destra e mezzala sinistra: ballottaggi Aya-Bogdan e Capezzi-Kiyine.

Le formazioni

SALERNITANA(3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Bogdan, Sy, Veseli, Boultam, Dziczek, Kiyine, Schiavone, Anderson, Cicerelli, Gondo, Kristoffersen. Allenatore: Castori.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Canotto, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, De Luca. A disposizione: Seculin, Pavlev, Vaisanen, Cotali, Zuelli, Viviani, Bertagnoli, Giaccherini, Margiotta, Ciciretti, Djordjevic, Di Gaudio. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno (Schirru-Trincheri). Quarto uomo: Riccardo Ros di Pordenone.