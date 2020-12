Bogdan fa grande la Salernitana: i granata battono il Cittadella e sono primi della classe

Il minuto della gloria è il 41' della ripresa. Cicerelli, subentrato, calcia dalla bandierina nei pressi del tunnel, che diventerà quello del divertimento. Il pallone è teso, Bogdan - a lungo in ballottaggio con Aya, in settimana - si traveste da centravanti, stacca e fa gol. E' l'episodio - cercato, voluto, atteso - che sblocca la partita con il Cittadella e che porta di nuovo la Salernitana da sola in vetta. E' la giornata dell'apoteosi, perché fioccano sei punti in poche ore. Poco prima di pranzo, infatti, i granata ricevono conforto dal giudice sportivo: scendono in campo forti della pronuncia che assegna i tre punti già conquistati sul campo: inammissibile il ricorso del Cosenza.

I protagonisti

Mastica amaro Venturato, allenatore del Cittadella, a fine partita: "Abbiamo fatto più noi della Salernitana. Manca un calcio di rigore a nostro favore per fallo di Gyomber. Abbiamo concesso l'occasione decisiva a Bogdan: Gargiulo ha lasciato spazio e non doveva farlo. Meritavamo di più. Abbiamo perso contro una squadra che ha compattezza. Questo è un valore importante. A queste caratteristiche aggiunge giocatori e mezzi per giocarsi anche la Serie A diretta".

La cronaca

Dopo un avvio di attesa per distruggere il gioco del Cittadella, subito sopra ritmo, la Salernitana costruisce le prime palle gol tra il 12 e il 13'. Dapprima Anderson riceve il pallone da Casasola al limite dell'area ma alza la mira; dopo un giro di lancette, il brasiliano entra in area da sinistra e prova a sorprendere Maniero con una puntata da futsalero. Il portiere dei veneti, però, fa buona guardia sul primo palo e ribatte con il corpo. Dopo tanto studio e qualche sbadiglio, il Cittadella invoca calcio di rigore al 29' - Ogunseye calcia e poi richiama l'attenzione dell'arbitro per la respinta ravvicinata di Gyomber - e poi manda al tiro Proia (39'), alto sulla traversa.

La ripresa

Taccuino aperto dal 10': Di Tacchio da distanza siderale, con il destro, prova a sorprendere Maniero ma la mira è imprecisa. Qualche istante prima, dopo una corta respinta del portiere al limite dell'area, il capitano aveva provato il drop di sinistro, svirgolando il pallone. Il Cittadella è raccolto, compatto, non concede spazio per il contropiede. Le occasioni arrivano con il contagocce e prova a fare tutto da solo anche Tutino approfittando di una ribattuta: si gira lesto, tiro immediato ma lo specchio della porta è lontano (21'). I veneti hanno sette vite e risorse anche dalla panchina. Mentre Castori fa riscaldare Cicerelli, Aya e Capezzi, il collegfa Venturato manda nella mischia Branca al posto di D'Urso e sul piede sinistro di Gargiulo, sugli sviluppi di calcio d'angolo, c'è il jolly del possibile blitz. Sulla riga di porta, però, spuntano i riflessi, le mani, i guanti di Belec che blocca a terra e blinda la porta granata (23'). Castori mischia le carte e manda in campo Cicerelli al posto di André Anderson. Doppio cambio al 33': Capezzi per Dziczek e Aya per Mantovani.

Hurrà granata

Serve un episodio per venire a capo di una gara complicata e la Salernitana si infila nel tunnel del divertimento al 41'. Il tiro a giro di Casasola trova una maglia del Cittadella, che sporca la traiettoria. Il calcio d'angolo successivo lo batte Cicerelli. In area svetta Bogdan che trova l'impatto decisivo. 1-0 per la Salernitana e primato solitario in classifica.