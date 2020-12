Granata in attesa del giudice e del campionato: all'Arechi c'è Salernitana-Cittadella

La Salernitana ha battuto il Cosenza a domicilio e ha conquistato sul campo il primato in classifica, in Serie B. Tutto, però, è stato congelato in attesa del giudice, dopo il ricorso dei silani. Nel frattempo si ritorna in campo: comincia il tour de force di dicembre e i granata affrontano il Cittadella. Non ci sarà Schiavone, infortunato. Si aggiunge a Lopez e Veseli che non recuperano. Buone notizie sul fronte Covid: si è negativizzato Karo e adesso dovrà sostenere la visita di idoneità sportiva, propedeutica al ritorno in gruppo.

La presentazione

Fabrizio Castori, allenatore granata, ha più volte posto l'accento sulla compattezza dell'avversaria e le insidie della partita. La Salernitana dovrebbe schierarsi di nuovo con la difesa a tre. Negli ultimi giorni, a partire dalla trasferta di Cosenza, ha cambiato atteggiamento tattico trasformando l'emergenza in virtù. "Non è stata una novità, ci abbiamo lavorato tutto l'anno in ritiro adottando un modulo a tre in retroguardia - dice Castori - Questa duttilità tattica deve rappresentare una risorsa per la squadra. Lo abbiamo fatto a Cosenza e non è detto che sia accaduto per cause di forza maggiore. Non è solo tattica ma anche principi: dobbiamo stare attenti a gestire". Le insidie della partita: "Il Cittadella ha fisionomia e identità. C'è una struttura consolidata, cambiano i giocatori ma direttore sportivo e allenatore sono gli stessi. Danno continuità, sono maestri in questa categoria". L'attesa del giudice sportivo è solo una parentesi: "Ci scivola addosso. Hanno giocato loro in dodici e fanno pure ricorso. Le cose nel calcio moderno vanno al contrario ma prendetela come battuta - dice Castori - Mi impongo di non parlare e di non fare altri commenti. Se il mondo va al contrario, dovremo adeguarci anche noi". Cittadella cooperativa del gol. Prima in B anche per le realizzazioni che arrivano dalla panchina: "Sono dati da tenere in debita considerazione - spiega - Hanno continuità nel lavoro e sono forti. Il Cittadella è un brutto cliente. Noi sappiamo che ci vuole la migliore Salernitana per venirne a capo. Se fanno tanti gol con molti giocatori vuol dire che sono tutti sullo stesso livello e che hanno attaccanti forti. Sanno fare calcio e hanno soluzioni di pari valore. Detto questo, sappiamo che dobbiamo fare: le cose che conosciamo, concentrati, attenti. Non alzo l'asticella delle motivazioni ma dico la verità. Occorre la migliore Salernitana. Non dobbiamo mollare. Aspettiamo tutti, aspettiamo anche Gondo e aspettiamo Schiavone, che è fermo a scopo precauzionale perché a fine allenamento dopo aver lavorato aveva ancora dolore". Lo schieramento del Cittadella prevede il trequartista, che ha già messo in difficoltà i granata a Ferrara. La replica: "Ci sono anche le contromosse".