Salernitana-Cittadella 1-0, il tabellino della partita

La Salernitana incrementa il vantaggio sul Lecce che ha pareggiato in casa contro il Venezia. Granata a 23 punti, terza vittoria consecutiva.

SALERNITANA – CITTADELLA 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér, Mantovani (33’ st Aya); Kupisz, Di Tacchio, Dziczek (33’ st Capezzi), Anderson (25’ st Cicerelli), Casasola; Tutino (44’ st Gondo), Djuric (44’ st Giannetti). A disp. Adamonis, Iannoni, Barone, Antonucci, Baraye. All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia (36’ st Awua), Pavan, Gargiulo; D’Urso (19’ st Branca); Ogunseye (36’ st Cissé), Tsadjout. A disp. Kastrati, Iori, Camigliano, Tavernelli, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Mastrantonio. All. Venturato

Arbitro: Prontera di Bologna (Scarpa/Lanotte). IV uomo: Marini di Roma 1

Gol: 41' st Bogdan (S).

Ammoniti: Perticone (C), Adamonis (S, dalla panchina), Adorni (C), Gyomber (S), Tsadjout (C), Pavan (C), Gargiulo (C).

Note: terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 1-4. Recupero: 2’ pt e 5’ st.