Promozione e compleanno della Salernitana: è festa in ogni angolo della provincia

I primi a scendere in piazza saranno i supporter di Vietri sul Mare, giovedì. Torta, musica e gadget per bambini a Baronissi, Castel San Giorgio, San Cipriano Picentino. Gli ultras preparano sorprese e il Prefetto dice no ai fuochi d'artificio dell'associazione San Matteo

Non c'è il via libera del Prefetto all'accensione di fuochi d'artificio per festeggiare il compleanno numero 102 della Salernitana. Lo spettacolo pirotecnico (costo 7mila euro) che l'associazione San Matteo aveva immaginato di allestire il 19 giugno alle ore 20 al porto turistico Molo Masuccio Salernitano, non è stato autorizzato da Palazzo di Governo. Il diniego è stato motivato: devono attraccare traghetti provenienti dalla costiera amalfitana e non c'è adeguata distanza rispetto al luogo di sbarco. Non c'è sufficiente distanza anche rispetto ad un'attività commerciale, di ristorazione.

La nuova proposta

L'associazione San Matteo ha incassato il rifiuto ma non si è arresa: è stata protocollata un'altra richiesta nella quale viene proposto un nuovo orario, le 21 anziché le 20, e anche l'utilizzo di steward che vigileranno sulla banchina per evitare assembramento. Il Prefetto si riserva la decisione entro 48 ore. Nel frattempo preparano sorprese e striscioni anche gli ultras.

I primi eventi

Giovedì 17 giugno, dalle ore 19.30, spazio all'evento "La Vietri granata": a Vietri sul Mare, i tifosi si raduneranno in piazza Matteotti, raggiungeranno piazza Amendola per una "torciata" finale. Famiglie e bambini sono stati invitati a portare con sé un vessillo granata. Il gruppo Cetara Granata celebrerà la Serie A alle ore 19.19 del 18 giugno a Largo Marina, lato torre. Il 18 giugno, alle 20.30, festa a San Cipriano Picentino: cover band Max Pezzali e mascotte Salernitana.

Salerno e provincia

Messa in Duomo, a Salerno, il 19 giugno, alle 10.45, dedicata a tutti i tifosi defunti, organizzata da Generazione Donato Vestuti. A Castel San Giorgio, sarà festa a Villa Calvanese, il 27 giugno alle ore 19.19. A Baronissi, il club intitolato a Peppino Soglia colorerà di granata piazza Mercato. La festa è in programma il giorno dopo il compleanno del club, quindi il 20 giugno. Dalle ore 20.30, sarà celebrata la promozione in A: musica, torta, "torciata" e distribuzione gadget per bambini.